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«Моя ошибка». Игрок «Краснодара» Волков взял на себя ответственность за ничью с «Рубином»

«Моя ошибка». Игрок «Краснодара» Волков взял на себя ответственность за ничью с «Рубином»
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков взял на себя ответственность за потерю «быками» очков в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Напомним, гости сравняли счёт на 90-й минуте встречи, после подачи с углового. Автором гола стал защитник Рустам Ашурматов.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

«Мой игрок, моя ошибка. Команда из‑за меня потеряла три очка. Так что буду исправляться и улучшать свою игру на стандартах», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России казанский «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.

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