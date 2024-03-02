«Моя ошибка». Игрок «Краснодара» Волков взял на себя ответственность за ничью с «Рубином»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков взял на себя ответственность за потерю «быками» очков в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Напомним, гости сравняли счёт на 90-й минуте встречи, после подачи с углового. Автором гола стал защитник Рустам Ашурматов.

«Мой игрок, моя ошибка. Команда из‑за меня потеряла три очка. Так что буду исправляться и улучшать свою игру на стандартах», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России казанский «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.