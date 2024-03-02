Тренер «Спартака» Слишкович рассказал о подсказках Джикии во время матча с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о поведении защитника команды Георгия Джикии в сегодняшнем матче с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Помощь Джикии по ходу матча? Капитанами не становятся, а рождаются. У Георгия есть эти качества. Сегодня он как мог гнал команду вперед даже не находясь на поле. Георгий тоже эмоциональный человек и делал то, что должен был. Мы гордимся, что у нас есть такой игрок», – передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.