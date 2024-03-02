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«Наполи» не согласится на продажу Осимхена менее чем за € 130 млн — Кинселла

«Наполи» в случае продажи своего нападающего Виктора Осимхена хочет получить около € 130 млн. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что итальянский клуб не намерен снижать указанную сумму и «не будет вести переговоры, даже если будет предложена цена на € 1 млн меньше».

Ранее появилась информация, что над подписанием нигерийского форварда уже работают представители «Челси» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 21 игру во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

«Наполи» после 26 туров Серии А занимает девятое место, имея в своем активе 40 очков.