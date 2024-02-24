Хвича проявил неуважение к новому тренеру «Наполи». Теперь грузина ждут серьёзные санкции

«Наполи» — пример того, как менее чем за год команда способна скатиться со статуса одного лучших клубов Европы до середняка Серии А. В сезоне-2022/2023 неаполитанцы наводили страх на Италию и достойно боролись в Лиге чемпионов. «Наполи» взял первое за 33 года золото, а одним из лидеров команды был Хвича Кварацхелия. Теперь же клуб идёт 10-м в Серии А, а грузинская звезда устраивает мини-бунт.

Хвича разозлил нового тренера уже после первой игры

По ходу сезона «Наполи» переживает постоянные штормы. Несколько раз проблемы возникали с форвардом Виктором Осимхеном (в том числе из-за Мамуки Джугели, агента Кварацхелии). Клуб показывает нестабильные результаты: Руди Гарсию, пришедшего на замену Лучано Спаллетти, уволили в конце 2023 года. На его место назначили Вальтера Маццарри, но и он не выправил положение неаполитанцев. Теперь спасать сезон приехал Франческо Кальцона. Итальянец совмещает работу в «Наполи» со сборной Словакии. Интересно, что Кальцона – хороший друг Маурицио Сарри. Ранее Франческо помогал товарищу в «Эмполи» и «Наполи», входя в его тренерский штаб. Теперь – самостоятельная работа в Неаполе. Контракт с клубом подписан до конца сезона.

Франческо Кальцона Фото: Getty Images

В дебютном матче Кальцоне пришлось встречаться с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Наполи» провёл очередную не самую яркую встречу, хотя на 75-й минуте сравнял счёт, а концовку на кураже провёл мощнее каталонцев. Хвича же за своё время на поле показал слабую игру. Он редко касался мяча (32 раза), совершил одно предударное действие, два раза успешно пошёл в дриблинг, отдал 58,3% успешных пасов и всего один – продвигающий. Не лучшие данные для одного из крутейших вингеров мира. Кальцона, видимо, тоже это увидел – и заменил Кварацхелию на 68-й минуте. Однако Хвича удивился замене. Как сообщает Football Italia, грузин не пожал руку Кальцоне и партнёрам. Также Кварацхелия первым покинул стадион после матча. После встречи тренер неаполитанцев прокомментировал ситуацию.

Франческо Кальцона главный тренер «Наполи» «Я оставляю на поле футболистов, которые играют хорошо. Я не смотрю на их имена. Кварацхелия — топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Хвича был заменён, он не играл фантастически, но это не редкость, что иногда у футболиста что-то не получается. Квара возьмёт себя в руки, начнёт работать усерднее. Я вполне удовлетворён».

Il Mattino сообщает, что Кальцона все равно злится на Кварацхелию из-за его поведения. На следующей после матча тренировке тренер сообщил футболисту об этом: сказал, что такая реакция ему не нравится, а команда важнее любого игрока. «Наполи» решает вопрос о штрафе Хвиче. Не исключено, что он останется на скамейке запасных в матче Серии А с «Кальяри», который состоится в воскресенье, 25 февраля.

Хвича сдал по статистике. Возможно, вспыхнул из-за этого

Хвича образца прошлого и нынешнего сезона – два разных игрока. Это видно даже без статистики, чисто визуально. Кварацхелия раньше уничтожал свой фланг, обводил половину команды соперника, много бил, отдавал, забивал. И сбавил. Да, Спаллетти находил Хвиче оптимальную роль и комфортные условия. А Гарсия и Маццарри просто искали варианты, чтобы стабилизировать положение, не думая в приоритете о Кварацхелии. Всё это отразилось на статистике Хвичи.

Хвича Кварацхелия Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В прошлом сезоне он забил 14 голов и оформил 14 ассистов в 43 встречах. В текущем – 6+4 за 32 игры. Упали цифры ожидаемых голов (xG) и ассистов (xA) в среднем за матч: 0,39 – 0,34 xG и 0,34 – 0,20 xA соответственно. Кварацхелия стал реже попадать в створ ворот (34,7% — 30,6%) и создавать предголевые действия (0,90 – 0,50). Да, регресс переживает вся команда, но, когда не в лучшем состоянии находится один из лидеров – это серьёзная проблема.

Получится ли у Кальцоны реанимировать сезон «Наполи»? Небольшие шансы на попадание в топ-4 Серии А остаются до сих пор. Да в Лиге чемпионов ещё есть шанс пройти «Барселону». В любом случае Хвича необходим тренеру. Важно, чтобы Кварацхелия остыл и включился на полную.