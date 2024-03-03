Дубли Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Орландо Сити» в матче МЛС

Сегодня, 3 марта, завершился матч МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и «Орландо Сити». Команды играли на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). Игра началась в 00:30 по московскому времени. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Уже на 4-й минуте счёт встречи открыл Луис Суарес, забивший дебютный гол в МЛС с передачи Юлиана Гресселя. Через семь минут уругвайский форвард с ассиста всё того же Гресселя оформил дубль. На 29-й минуте Роберт Тэйлор довёл счёт до разгромного, забив с передачи Суареса. Во втором тайме на 57-й и 62-й минутах дубль оформил Лионель Месси. В одном из голов снова поучаствовал Луис Суарес, прибавивший к двум мячам ещё и две голевые передачи.

На данный момент после трёх матчей в МЛС «Интер Майами» с семью очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Орландо» эта встреча стала второй на турнире. После поражения у команды Оскара Парехи всего один балл и 12-я строчка в Западной конференции.

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Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»: