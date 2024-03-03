Луис Суарес забил дебютный гол в МЛС, оформив дубль за семь минут

В эти минуты на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США) проходит матч регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Орландо Сити». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт встречи — 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на четвертой минуте открыл Луис Суарес. Спустя 7 минут уругваец оформил дубль.

Отметим, это первые голы Суареса за «Интер Майами» в официальных играх. В предыдущих двух матчах за вместе с Лионелем Месси в МЛС 37-летний футболист отметился ассистом.

Напомним, Уругвайский нападающий Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» из бразильского «Гремио» в январе 2024 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции регулярного турнира МЛС и не смогла пробиться в плей-офф.

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»: