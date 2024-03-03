Арбитр матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС был заменён из-за фото в футболке клуба
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Арбитра матча МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» сняли с игры до матча из-за фото в футболке клуба из Флориды, сообщает ESPN US.
США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 0
Орландо Сити
Орландо
1:0 Суарес – 4' 2:0 Суарес – 11' 3:0 Тэйлор – 29' 4:0 Месси – 57' 5:0 Месси – 62'
По информации источника ESPN, изначально главным арбитром матча между «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси и Луис Суарес, и «Орландо Сити» (5:0) был назначен арбитр Гильерме Серетта. Однако Организация профессиональных судей (PRO) отменила назначение «в связи с потенциальным конфликтом» после того, как обнаружила в социальных сетях судьи фото в футболке клуба из Флориды.
Отметим, вместо Серетты главным арбитром матча был Джейме Эррера, который изначально должен был выполнять функции резервного судьи.
Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»:
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