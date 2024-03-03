Арбитр матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС был заменён из-за фото в футболке клуба

Арбитра матча МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» сняли с игры до матча из-за фото в футболке клуба из Флориды, сообщает ESPN US.

По информации источника ESPN, изначально главным арбитром матча между «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси и Луис Суарес, и «Орландо Сити» (5:0) был назначен арбитр Гильерме Серетта. Однако Организация профессиональных судей (PRO) отменила назначение «в связи с потенциальным конфликтом» после того, как обнаружила в социальных сетях судьи фото в футболке клуба из Флориды.

Отметим, вместо Серетты главным арбитром матча был Джейме Эррера, который изначально должен был выполнять функции резервного судьи.

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»: