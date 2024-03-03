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Арбитр матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС был заменён из-за фото в футболке клуба

Арбитр матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС был заменён из-за фото в футболке клуба
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Арбитра матча МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» сняли с игры до матча из-за фото в футболке клуба из Флориды, сообщает ESPN US.

США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 0
Орландо Сити
Орландо
1:0 Суарес – 4'     2:0 Суарес – 11'     3:0 Тэйлор – 29'     4:0 Месси – 57'     5:0 Месси – 62'    

По информации источника ESPN, изначально главным арбитром матча между «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси и Луис Суарес, и «Орландо Сити» (5:0) был назначен арбитр Гильерме Серетта. Однако Организация профессиональных судей (PRO) отменила назначение «в связи с потенциальным конфликтом» после того, как обнаружила в социальных сетях судьи фото в футболке клуба из Флориды.

Отметим, вместо Серетты главным арбитром матча был Джейме Эррера, который изначально должен был выполнять функции резервного судьи.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС

Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»:

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