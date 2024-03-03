Генич опубликовал пост о качестве игры «Спартака» в матче с «Зенитом»

Спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на игру московского «Спартака» в матче с «Зенитом».

«Очень понравилась функциональная форма „Спартака“. Красавцы», — написал Генич в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение эмодзи с большим пальцем, поднятым вверх.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Это был первый матч с участием команд после возобновления сезона и выхода с зимней паузы в РПЛ.