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Луис Суарес выложил пост после дубля в разгромной победе «Интер Майами»

Луис Суарес выложил пост после дубля в разгромной победе «Интер Майами»
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37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост после разгромной победы над «Орландо Сити» со счётом 5:0. Дубль уругвайца уложился в первые 11 минут матча.

США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 0
Орландо Сити
Орландо
1:0 Суарес – 4'     2:0 Суарес – 11'     3:0 Тэйлор – 29'     4:0 Месси – 57'     5:0 Месси – 62'    

«Отличный вечер, проведённый дома», — написал Суарес в социальных сетях и прикрепил фотографии с прошедшей встречи.

Напомним, игра прошла в рамках американской МЛС. Уругвайский игрок также сделал две результативные передачи. Помимо Суареса, дублем отметился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Ещё один гол на счету полузащитника Роберта Тэйлора.

В данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

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