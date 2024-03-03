Луис Суарес выложил пост после дубля в разгромной победе «Интер Майами»

37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост после разгромной победы над «Орландо Сити» со счётом 5:0. Дубль уругвайца уложился в первые 11 минут матча.

«Отличный вечер, проведённый дома», — написал Суарес в социальных сетях и прикрепил фотографии с прошедшей встречи.

Напомним, игра прошла в рамках американской МЛС. Уругвайский игрок также сделал две результативные передачи. Помимо Суареса, дублем отметился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Ещё один гол на счету полузащитника Роберта Тэйлора.

В данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.