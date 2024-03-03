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Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами», где он оформил дубль

Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами», где он оформил дубль
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост после разгромной победы команды в матче третьего тура МЛС с «Орландо Сити» (5:0).

США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 0
Орландо Сити
Орландо
1:0 Суарес – 4'     2:0 Суарес – 11'     3:0 Тэйлор – 29'     4:0 Месси – 57'     5:0 Месси – 62'    

«Отличная игра всех и победа в Класико!» — написал аргентинский нападающий в своей социальной сети.

В этой встрече Месси оформил дубль. Также два гола на свой счёт записал уругвайский нападающий Луис Суарес.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записал в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Орландо» проведёт матч с «Миннесотой Юнайтед».

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