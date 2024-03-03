Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами», где он оформил дубль

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост после разгромной победы команды в матче третьего тура МЛС с «Орландо Сити» (5:0).

«Отличная игра всех и победа в Класико!» — написал аргентинский нападающий в своей социальной сети.

В этой встрече Месси оформил дубль. Также два гола на свой счёт записал уругвайский нападающий Луис Суарес.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записал в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Орландо» проведёт матч с «Миннесотой Юнайтед».

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