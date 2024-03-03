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Защитник «Спартака» Маслов оценил состояние команды после зимних сборов

Защитник «Спартака» Маслов оценил состояние команды после зимних сборов
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о состоянии красно-белых после зимней паузы.

«После сборов «Спартак» в хорошем состоянии. Мне кажется, команда готова где-то на 85%, но до максимума мы ещё дойдём. Проблемы есть во всех играх, в том числе и с «Зенитом». Но ничего критичного в этом матче точно не произошло», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 2 марта, «Спартак» сыграл вничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Павел Маслов попал в заявку команды, но так и не появился на поле. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в четырёх матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах.

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