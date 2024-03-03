Защитник «Спартака» Маслов: если моё игровое время не изменится, буду думать о будущем

Центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«У меня летом заканчивается контракт со «Спартаком», но сейчас ничего не жду и живу сегодняшним днём. Если моё игровое время останется на таком же уровне, то я буду думать дальше», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

23-летний центральный защитник Павел Маслов перешёл в систему московского «Спартака» в июле 2018 года, за взрослую команду выступает с января 2020 года. В текущем сезоне на счету Павла 225 игровых минут за клуб в четырёх матчах во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2022/2023 Маслов провёл 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил две результативных передачи.