Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года — Николо Скира

Представители крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии находятся в стадии переговорного процесса с руководством неаполитанского клуба о продлении контракта с грузинским футболистом до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое трудовое соглашение Кварацхелии будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летним футболистом интересуется «ПСЖ».

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.