Агент Кварацхелии прокомментировал информацию об интересе к игроку «Барселоны» и «ПСЖ»

Футбольный агент Мамука Джугелия, который представляет футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию, прокомментировал информацию об интересе к игроку «Барселоны» и «ПСЖ».

«Барселона» и «ПСЖ»? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше», — сказал Джугелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на девятом месте с 37 очками.