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Андрей Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака»

Андрей Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Для «Спартака» ничья — отличный результат, потому что играть в Питере с «Зенитом» на выезде очень сложно. Я думаю, что это хорошее начало для «Спартака».

В сезоне ещё много игр. Думаю, что все болельщики и футболисты «Зенита» были бы не против, если бы команда обыграла «Спартак». В последнее время «Зенит» — «Спартак» — это очень принципиальный матч. Для «Зенита» ничья – это большая потеря!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 31 очко и расположился на четвёртой строчке.

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