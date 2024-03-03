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Радченко: «Спартак» в матче с «Зенитом» выглядел очень симпатично

Радченко: «Спартак» в матче с «Зенитом» выглядел очень симпатично
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Бывший футболист «Зенита» и московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербуржцами и красно-белыми. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Ничья со «Спартаком» для «Зенита» рассматривается не как поражение, потому что мы понимаем, что встречались две команды, которые ставят перед собой самые высокие задачи в чемпионате. И было очень интересно посмотреть, как они подойдут к этому официальному матчу после зимней паузы. Мне кажется, что результат был закономерен. Скептики, которые думали, что «Зенит» может выиграть в одни ворота, ошиблись.

Никто не знает, что происходит в «Спартаке». Это внутренние дела коллектива и футбольного клуба «Спартак». Мы видели, что «Спартак» очень хорошо готов и готов физически прежде всего, а также здорово подготовился тактически к этому матчу. На мой взгляд, команда выглядела очень симпатично», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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