Дмитрий Радченко: домыслы, что «Спартак» без Абаскаля играет лучше

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал мнение о том, что московский «Спартак» показывает более качественную игру, когда на матче отсутствует главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Я бы не подводил такую статистику, играет ли лучше «Спартак» без Абаскаля или хуже с Абаскалем. Это всё, наверное, домыслы тех, кто это считает. Мы видели очень много матчей, когда Абаскаль был на бровке, руководил командой и когда «Спартак» на последних минутах вырывал победы и очки. Поэтому большое значение этому не придавал бы. Но однозначно главный тренер команды на скамейке намного эффективнее, чем когда смотрит матч по телевизору», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, дисквалифицированный Абаскаль принял решение не посещать минувший матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).