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Дмитрий Радченко: домыслы, что «Спартак» без Абаскаля играет лучше

Дмитрий Радченко: домыслы, что «Спартак» без Абаскаля играет лучше
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал мнение о том, что московский «Спартак» показывает более качественную игру, когда на матче отсутствует главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Я бы не подводил такую статистику, играет ли лучше «Спартак» без Абаскаля или хуже с Абаскалем. Это всё, наверное, домыслы тех, кто это считает. Мы видели очень много матчей, когда Абаскаль был на бровке, руководил командой и когда «Спартак» на последних минутах вырывал победы и очки. Поэтому большое значение этому не придавал бы. Но однозначно главный тренер команды на скамейке намного эффективнее, чем когда смотрит матч по телевизору», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, дисквалифицированный Абаскаль принял решение не посещать минувший матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Турнирная таблица РПЛ
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