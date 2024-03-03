Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением относительно того, что дисквалифицированный главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение не посещать матч 19-го тура чемпионата России, в котором его команда играла с «Зенитом» (0:0).

«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят? Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся! Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главный тренер «Спартака» наблюдал за данным противостоянием, находясь на базе красно-белых.