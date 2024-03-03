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Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе

Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением относительно того, что дисквалифицированный главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение не посещать матч 19-го тура чемпионата России, в котором его команда играла с «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят? Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся! Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главный тренер «Спартака» наблюдал за данным противостоянием, находясь на базе красно-белых.

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