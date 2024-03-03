В «Реале» считают, что Ла Лига пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство — AS

В мадридском «Реале» считают, что судейские ошибки, допущенные против «сливочных» в последних матчах, происходят из-за того, что Ла Лига путём воздействия на арбитров пытается искусственным образом вернуть «Барселону» в чемпионскую гонку. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что переломным моментом стала критика президента «Барселоны» Жоана Лапорты по поводу судейства Ла Лиги после матча 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на последних минутах вырвал победу у «Альмерии» (3:2). Данная встреча ознаменовалась спорными судейскими решениями в пользу мадридской команды.

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По мнению «сливочных», после этой критики Ла Лига решила проявить большую лояльность по отношению к «Барселоне», а также вернуть её в чемпионскую гонку, настраивая арбитров судить против «Реала».

Подобные настроения в «Реале» усилились после вчерашнего матча Ла Лиги с «Валенсией» (2:2), в котором в компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После 27 туров Ла Лиги «Реал» набрал 66 очков и занимает первое место. После 26 матчей в чемпионате Испании «Барселона» заработала 57 очков и располагается на третьей строчке.