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Орещук: три команды разыграют чемпионский титул: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»

Орещук: три команды разыграют чемпионский титул: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Хорошая и живая игра, очень понравились и «Локомотив», и «Динамо». Обе команды здорово готовы физически, интрига держалась до последней секунды. Кого бы отметил из футболистов «Динамо» сегодня? Тюкавин традиционно хорош, а ещё мне понравился Лаксальт.

Я видел игры «Динамо» на сборах, и я уже тогда сказал, что зря многие недооценивают команду Лички. Я убеждён, что три команды разыграют чемпионский титул в этом году: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Есть ещё один момент, за который хочется похвалить клуб, – селекция. Очень грамотный выбор футболистов, «Динамо» не берёт абы кого», – приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

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