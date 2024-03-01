Орещук: «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак»

Бывший российский футболист Роман Орещук оценил турнирные амбиции московских «Спартака» и «Динамо». По его мнению, бело-голубые имеют гораздо больше шансов на чемпионство, чем красно-белые. Орещук считает, что «Спартак» не сможет побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше РПЛ, максимум — борьба за место в топ-3.

«Вряд ли «Спартак» будет бороться за топ-3. За чемпионство точно не будет, шансов ноль. В этом сезоне «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак». Да, давно такого не было. Только если в сезоне со Шварцем. Но там был финал Кубка, в котором красно-белые оказались сильнее», — приводит слова Орещука «Евро-футбол.Ру».

Напомним, на момент зимнего перерыва «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. В активе команды Марцела Лички 32 очка. У «Спартака» 30 очков и пятая строчка в таблице.