Кузьмичёв — о ничьей «Зенита» со «Спартаком»: это тренерская потеря очков для петербуржцев

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мыслями о состоянии петербургского «Зенита» после игры с красно-белыми (0:0) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Плохую шутку с ними сыграло то, что все перед матчем утверждали о том, что игра сложится в пользу петербуржцев. Якобы они накидают в первом тайме сколько нужно и будут отдыхать. В таких матчах, когда что-то не получается, нужно, чтобы главный тренер сделал правильные ходы. Я этого вчера от Сергея Богдановича не увидел. Считаю, что это тренерская потеря очков.

Может быть такое, что бразильцы снизили требования к себе? Опять же, это вопрос к Семаку. Если он видит, что игроки выглядят плохо и не реагируют на его слова, то нужно менять их или вообще не ставить в старт», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.