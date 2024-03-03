Российская Премьер-Лига: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 3 марта, матчем «Балтика» — «Сочи» (0:0) завершился 19-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 18-го тура РПЛ:

«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:0;

ЦСКА — «Оренбург» — 1:1;

«Краснодар» — «Рубин» — 1:1;

«Зенит» — «Спартак» — 0:0;

«Ахмат» — «Урал» — 1:0;

«Пари Нижний Новгород» — «Факел» — 1:1;

«Динамо» — «Локомотив» — 2:1;

«Балтика» — «Сочи» — 0:0.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 12 очками. В активе калининградской команды 14 очков после 19 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.