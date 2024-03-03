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«Баварию» может возглавить Арне Слот — Abendzeitung-Muenchen

«Баварию» может возглавить Арне Слот — Abendzeitung-Muenchen
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Баварию» предстоящим летом, сообщает Abendzeitung-Muenchen.

По информации источника, назначение 45-летнего нидерландского специалиста рассматривается боссами мюнхенцев в качестве резервного варианта на случай срыва переговоров с наставником «Байера» Хаби Алонсо.

Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. С роттердамцами он выиграл чемпионат и дошёл до финала Лиги конференций в сезоне-2021/2022. До этого специалист также работал с «Камбюром» и «АЗ Алкмар».

После 24 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 54 очка и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет 10 очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее появилась информация, что мюнхенцев может возглавить главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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