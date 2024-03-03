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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри установил рекорд среди игроков английской Премьер-лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри установил рекорд среди игроков английской Премьер-лиги
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес установил рекорд по продолжительности серии матчей без поражений среди всех игроков английской Премьер-лиги в истории. Об этом сообщает Foot Mercato.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

Напомним, ранее завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».«Горожане» одержали волевую победу, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Испанский полузащитник Родриго Эрнандес провёл на поле весь матч и отметился двумя голевыми передачами. Эта игра стала 59-м матчем подряд без поражений во всех соревнованиях за клуб для Родри, который тем самым установил рекорд среди игроков, выступавших в АПЛ.

Родри присоединился к «Манчестер Сити» летом 2019 года. Действующий контракт испанского полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в € 110 млн.

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