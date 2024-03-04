«Наполи» — «Ювентус»: Кьеза сравнял счёт в матче на 81-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Ювентус». Игра проводится в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клуб из Неаполя открыл счёт в концовке первого тайма. На 43-й минуте хозяев вывел вперёд Хвича Кварацхелия. Гости восстановили равновесие на табло на 81-й минуте. У туринцев отличился Федерико Кьеза.

Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 40 очков – он идёт девятым в турнирной таблице Серии А.