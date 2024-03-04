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«Наполи» — «Ювентус»: Распадори вновь вывел хозяев вперёд на 88-й минуте

«Наполи» — «Ювентус»: Распадори вновь вывел хозяев вперёд на 88-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Ювентус». Игра проводится в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Кварацхелия – 42'     1:1 Кьеза – 81'     2:1 Распадори – 88'    

Клуб из Неаполя открыл счёт в концовке первого тайма. На 43-й минуте хозяев вывел вперёд Хвича Кварацхелия. Гости восстановили равновесие на табло на 81-й минуте. У туринцев отличился Федерико Кьеза.

На 88-й минуте Виктор Осимхен получил возможность пробить пенальти. Форвард хозяев не забил, но на добивании преуспел Джакомо Распадори.

Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 40 очков – он идёт девятым в турнирной таблице Серии А.

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