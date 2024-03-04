«Наполи» — «Ювентус»: Распадори вновь вывел хозяев вперёд на 88-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Ювентус». Игра проводится в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клуб из Неаполя открыл счёт в концовке первого тайма. На 43-й минуте хозяев вывел вперёд Хвича Кварацхелия. Гости восстановили равновесие на табло на 81-й минуте. У туринцев отличился Федерико Кьеза.
На 88-й минуте Виктор Осимхен получил возможность пробить пенальти. Форвард хозяев не забил, но на добивании преуспел Джакомо Распадори.
Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 40 очков – он идёт девятым в турнирной таблице Серии А.
- 4 марта 2024
-
01:27
-
00:58
-
00:52
-
00:43
-
00:39
-
00:39
-
00:32
-
00:25
-
00:09
-
00:07
- 3 марта 2024
-
23:53
-
23:45
-
23:30
-
23:30
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:01
-
22:57
-
22:38
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:40
-
21:37
-
21:27
-
21:27
-
21:20