«Великие умеют сразу забывать неудачи». Гвардиола — о промахе Холанда в матче с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего своей команды Эрлинга Холанда в матче 27-го тура АПЛ, в котором его команда на домашней арене обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Норвежец отметился голом на 90+1-й минуте. В концовке первого тайма форвард не сумел замкнуть пас Филипа Фодена, промахнувшись по пустым воротам из убойной позиции.

«Эрлинг был разочарован своим промахом, я тоже был расстроен. Хочу, чтобы он забивал четыре-пять голов в каждом матче, как это было с «Лутоном». Это такой игрок, который может не забить и погрустить 10 секунд, промахнуться ещё пять раз и погрустить ещё 10 секунд. Но затем он должен вычеркнуть неудачный эпизод из памяти и двигаться дальше.

Великие футболисты, которых я встречал и тренировал, обладают потрясающей способностью всё сразу забывать. Им наверняка больно, но они забывают всё как можно скорее. Промахиваются все, но они после промаха улыбаются и идут дальше. Это определяет великих игроков, и Холанд именно так и поступил», — приводит слова Гвардиолы Manchster Evening News.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.