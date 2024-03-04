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«Бенфика» проиграла «Порту», потерпев первое поражение за 22 матча в чемпионате Португалии

«Бенфика» проиграла «Порту», потерпев первое поражение за 22 матча в чемпионате Португалии
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Португали, в котором «Порту» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Португалия - Примейра . 24-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
5 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Галено – 20'     2:0 Галено – 44'     3:0 Венделл – 55'     4:0 Пепе – 75'     5:0 Намасо – 90'    
Удаления: нет / Отаменди – 61'

В составе дубль оформил Вендерсон Галено и ещё по разу отличились Венел, Пепе и Дэнни Намасо. Отметим, «Бенфика» с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Николаса Отаменди.

Таким образом, «Порту» одержал вторую победу за последние три матча. «Бенфика», в свою очередь, потерпела первое поражение за 22 матча в чемпионате Португалии. В следующем туре «Порту» встретится с «Портимоненсе», а «Бенфика» проведёт матч с «Эшторилом».

«Бенфика» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 58 очков. «Порту», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 52 очка.

Календарь матчей чемпионата Португалии
Турнирная таблица чемпионата Португалии
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