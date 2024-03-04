«Бенфика» проиграла «Порту», потерпев первое поражение за 22 матча в чемпионате Португалии

Завершился матч 24-го тура чемпионата Португали, в котором «Порту» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
В составе дубль оформил Вендерсон Галено и ещё по разу отличились Венел, Пепе и Дэнни Намасо. Отметим, «Бенфика» с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Николаса Отаменди.
Таким образом, «Порту» одержал вторую победу за последние три матча. «Бенфика», в свою очередь, потерпела первое поражение за 22 матча в чемпионате Португалии. В следующем туре «Порту» встретится с «Портимоненсе», а «Бенфика» проведёт матч с «Эшторилом».
«Бенфика» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 58 очков. «Порту», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 52 очка.
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