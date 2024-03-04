«Команда дала сигнал». Тренер «Наполи» Кальцона высказался о победе в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал победу своей команды в матче Серии А с «Ювентусом» (2:1).

«Мы на правильном пути. Я очень рад победе, я увидел команду, которая хочет совершенствоваться, но нам ещё многое предстоит сделать. Команда, выиграв этот матч, дала сигнал, что она хочет дойти до высоких позиций.

Я очень рад видеть сплочённую команду, которая хочет совершенствоваться. Если вы побеждаете, это даёт вам ещё больше желания развиваться и побеждать снова», — приводит слова Кальцоне Кальцоны Sky Sport Italia.

Ранее завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Ювентус». Игра проводилась в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Хозяева победили со счётом 2:1.

После 27 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.

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