Тюкавин: Захарян один раз отдаст или забьёт, и результативные действия пойдут

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями об игре полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Что поддерживать Захаряна? Всё нормально, играет. Ничего страшного, что нет результативных действий — придут. Забьёт или отдаст один раз, и всё пойдёт. Главное, что он играет каждый матч. Тренер ему доверяет — это самое главное», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 20-летний Захарян переехал в чемпионат Испании из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года. В составе «Реала Сосьедад» провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача.