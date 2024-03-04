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Тюкавин: Захарян один раз отдаст или забьёт, и результативные действия пойдут

Тюкавин: Захарян один раз отдаст или забьёт, и результативные действия пойдут
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мыслями об игре полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Что поддерживать Захаряна? Всё нормально, играет. Ничего страшного, что нет результативных действий — придут. Забьёт или отдаст один раз, и всё пойдёт. Главное, что он играет каждый матч. Тренер ему доверяет — это самое главное», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 20-летний Захарян переехал в чемпионат Испании из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года. В составе «Реала Сосьедад» провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача.

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