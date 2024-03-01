В «Реале Сосьедад» отреагировали на включение Захаряна в расширенный список сборной России

Глава пресс-службы «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал новость о включении полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в расширенный список сборной России для участия в мартовском сборе.
«Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды», — приводит слова Мундуате Metaratings.
Напомним, 21 марта команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Сербией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.
Арсен Захарян в последний раз играл за сборную России в марте прошлого года. Тогда атакующий полузащитник провёл 69 минут в матче с национальной командой Ирана (1:1).