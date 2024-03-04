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Радимов отметил игру хавбека «Локомотива» Жемалетдинова в матче с «Динамо»

Радимов отметил игру хавбека «Локомотива» Жемалетдинова в матче с «Динамо»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в матче 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Галактионов может говорить, что он функционально не готов. Не знаю, какие там трения. Факт, что «Локомотив» с выходом Жемалетдинова забил и прибавил в игре. Жемалетдинов — та фигура, вокруг которой какое‑то подобие игры от «Локомотива» было видно», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в состоявшемся вчера, 3 марта, матче между «Локомотивом» и «Динамо» Рифат Жемалетдинов вышел на поле на 65-й минуте и через 20 минут забил гол. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола, а также записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт российского футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    
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