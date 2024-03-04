Радимов: станет ли «Байер» чемпионом? Тут двух мнений быть не может

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге. Вчера, 3 марта, «Байер» обыграл «Кёльн» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

«Победа дежурная, станет ли он чемпионом? Тут двух мнений быть не может. Вопрос с чемпионством был решён, когда «Байер» дома обыграл «Баварию». Проиграют ли они хотя бы раз? Это единственная интрига, которая осталась. Сейчас «Байер» в Бундеслиге выглядит непобедимым», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 24 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Байер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Занимающее второе место мюнхенская «Бавария» имеет на счету 54 очка. В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с «Вольфсбургом» на домашней арене. Игра состоится 10 марта и начнётся в 21:30 мск.