Рой Кин: у «МЮ» уже 11 поражений в АПЛ, остаются вопросы к этой команде и к тен Хагу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» одержали волевую победу со счётом 3:1.

«У них уже 11 поражений в чемпионате – страшная цифра. Сегодня играли мужчины против мальчиков. Они еле держались и постоянно ошибались. В ворота «Юнайтед» могло залететь четыре или пять голов. По-прежнему остаются вопросы к этой команде и, к сожалению, к тренеру», — приводит слова Кина ManUtd.One.

После 27 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 62 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.