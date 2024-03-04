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Рой Кин: у «МЮ» уже 11 поражений в АПЛ, остаются вопросы к этой команде и к тен Хагу

Рой Кин: у «МЮ» уже 11 поражений в АПЛ, остаются вопросы к этой команде и к тен Хагу
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» одержали волевую победу со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«У них уже 11 поражений в чемпионате – страшная цифра. Сегодня играли мужчины против мальчиков. Они еле держались и постоянно ошибались. В ворота «Юнайтед» могло залететь четыре или пять голов. По-прежнему остаются вопросы к этой команде и, к сожалению, к тренеру», — приводит слова Кина ManUtd.One.

После 27 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 62 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

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