«Фоден — это нечто особенное». Гари Невилл высказался об игре полузащитника «Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча манкунианцев в рамках 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3) высказался об игре футболиста «горожан» Филипа Фодена. Напомним, англичанин стал автором двух забитых мячей.

«У Англии есть Беллингем, есть Кейн, есть Фоден, но Фоден — это нечто особенное. Если мы не сможем освободить место для Фила и построить вокруг него команду, нам придётся нелегко. Гарет Саутгейт проделал блестящую работу, но Фоден — это нечто совершенно иное. Он может попасть в любую команду мира, и нам нужно поставить его на его лучшую позицию, какой бы он её ни считал, какой бы ни считал Гарет.

В «Сити» Гвардиола приводил его в команду, вытаскивал, и вы задавались вопросом, сможет ли он когда-нибудь закрепиться в команде. Фоден такой хладнокровный, он выглядит невозмутимым. Его темперамент просто потрясающий. Он в одиночку вернул «Сити» в эту игру», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Фоден провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.