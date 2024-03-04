Мовсесян: надеюсь, в ближайших матчах сборная России использует оба комплекта формы Jögel

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян заявил, что надеется увидеть оба комплекта новой формы сборной России в ближайших матчах. Напомним, 21 марта команда Валерия Карпина сыграет с Сербией, а 25-го числа встретится с Парагваем.

«Оба комплекта готовы. Вопрос выбора формы уже лежит на других людях. Со своей стороны мы надеемся, что в мартовских товарищеских играх сборная России использует оба комплекта», — приводит слова Мовсесяна издание «РБ Спорт».

Напомним, с лета 2023 года Jögel является официальный партнёром Российского футбольного союза. Амбассадорами российской компании являются голкиперы «Спартака» и московского «Динамо» Александр Селихов и Игорь Лещук, а также вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. Оба товарищеских матча сборная России проведёт на «ВТБ Арене» в Москве.