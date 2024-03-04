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Маслов — о матче с «Зенитом»: «Спартак» хорошо выглядел по содержанию игры

Маслов — о матче с «Зенитом»: «Спартак» хорошо выглядел по содержанию игры
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встретилась с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с ничейным счётом 0:0. По словам Маслова, это лучший матч «Спартака» в Петербурге за последние годы. Также он отметил, что красно-белые показали содержательную игру, а результат матча назвал закономерным.

«Спартак» был ближе «Зенита» к победе? Нужно пересмотреть матч, чтобы понять, кто был ближе к победе. Были опасные моменты и у нас, и у «Зенита». Думаю, результат вполне закономерен.

Это самый лучший матч «Спартака» в Санкт‑Петербурге за последние годы? Думаю, да. Мы и не пропустили, и по содержанию игры выглядели хорошо», — приводит слова Павла Маслова «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 31 очко за 19 матчей. «Зенит» (37 очков) — на втором месте в турнирной таблице.

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