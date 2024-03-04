Карраскаль прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых, а сам колумбийский полузащитник был признан лучшим футболистом матча.

«Это была сложная игра против очень сильного соперника, да ещё и дерби. Наша команда проделала отличную работу, все очень старались и остались довольны победой.

Это было дерби с очень хорошей командой, которая всегда борется до последнего. Мы отлично поработали на зимних сборах, что и показала сегодняшняя встреча. Как нас и просил тренер, мы весь матч провели очень агрессивно, борясь за каждый мяч», — приводит слова Карраскаля официальный сайт московского «Динамо».

Напомним, благодаря этой победе «Динамо» сохранило третью строчку в турнирной таблице и приблизилось к двойке лидеров — «Зениту» и «Краснодару». Теперь у бело-голубых 35 очков, от первой строчки их отделяет четыре очка, от второго места — два очка.