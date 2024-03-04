Объявлена символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, лучшим игроком 19-го тура с оценкой 8,3 стал защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук. Вторую по величине оценку получил защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Замыкает тройку лидеров атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль (7,8 балла). Всего в символическую сборную тура попали по три игрока из «Ростова» и «Динамо», два из «Локомотива» и по одному из «Пари НН», «Краснодара» и «Оренбурга».

Фото: WhoScored

Сборная 19-го тура РПЛ: Николай Сысуев («Оренбург»), Евгений Чернов («Ростов»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Александр Сильянов («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Денис Макаров («Динамо»), Константин Тюкавин («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»).