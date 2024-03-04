Степашин: многие не верили, что Карраскаль заиграет в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об игре полузащитника команды Хорхе Карраскаля в матче с «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Колумбиец был признан лучшим игроком встречи.

«Карраскаль, действительно, и мяч держал, и пас давал. Первый голевой пас на Бителло он сделал. И самое интересное, что, когда мы его приобретали в ЦСКА, многие не верили, что он заиграет. Говорили, вот он и назад не отходит, и нервный такой, когда ему замечания делают. Вчера он играл прекрасно, кстати, как и в предыдущих матчах тоже. С тем же ЦСКА, кстати, где мы выиграли», – цитирует Степашина «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.