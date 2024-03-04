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Тен Хаг — лучший тренер в истории «Манчестер Юнайтед» по проценту побед

Тен Хаг — лучший тренер в истории «Манчестер Юнайтед» по проценту побед
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Издание The Sun опубликовало список 10 лучших тренеров «Манчестер Юнайтед» по проценту побед во всех матчах за всю историю клуба, первое место в котором занял нынешний главный тренер Эрик тен Хаг.

Голландец выиграл 60% своих матчей. Наставник «Манчестер Юнайтед» тренирует клуб на протяжении 100 матчей.

Легенда клуба сэр Алекс Фергюсон был тренером на протяжении 1500 игр, в которых 895 матчей оказались победными. Процент его побед составил 59,7%. Жозе Моуринью занял третье место в списке с 58,3% побед, проведя 144 матча, в которых одержал 84 победы.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль» с 63 очками после 27 туров.

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