Вингер сборной Италии Берарди получил серьёзную травму и пропустит Евро-2024

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди порвал ахиллово сухожилие и выбыл из строя приблизительно на полгода. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Атакующему игроку предстоит операция. Таким образом, Берарди не сможет принять участия в матчах чемпионата Европы – 2024, который пройдёт в Германии.

«Обследование, проведённое Доменико Берарди сегодня утром, выявило полный разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. Во вторник, 5 марта, футболисту предстоит операция», – говорится в сообщении пресс-службы «Сассуоло».

Берарди выступает за сборную Италии с 2018 года. В составе национальной команды вингер становился победителем чемпионата Европы – 2020.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Сассуоло» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.