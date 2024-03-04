Представитель Захаряна заявил, что Арсен пропустит матч ЛЧ с «ПСЖ» из-за травмы

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, по какой причине его клиент пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. Завтра с «ПСЖ» он не сыграет. Пока неизвестно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет. Просто приходится играть каждые три дня — в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.