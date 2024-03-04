Радимов: Джикия в матче с «Зенитом» здорово заменил Абаскаля на скамейке запасных

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его порадовали в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как обычно, выделяем тройки клубов и персоналий, которые проявили себя с положительной стороны.

Команды, которые порадовали:

— «Ростов»: важный матч, видно, что со сборов команда вышла готовой. Хорошая организация игры, порадовали стандарты. После гола показали скамейку и на ней испанского ассистента Карпина — было видно, что гол со стандарта был именно подготовлен. Ну и важный плюс — молодёжь на поле. Комаров забил гол, ну а Зубенко года через два-три будет в сборной, не сомневаюсь;

— «Спартак»: несмотря на все неурядицы и информационный шум вокруг команды, смогли выстоять и даже могли вырвать победу у «Зенита»;

— «Динамо»: провели качественный матч и по делу одержали победу. Активный и эффективный прессинг, да и игроки порадовали. Отличный матч Карраскаля, и даже Макаров, к которому я часто критически отношусь, сыграл здорово.

Персоналии, которые порадовали:

— Джикия: очень здорово заменил отсутствующего главного тренера на скамейке;

— Карпин: хорошо подготовил команду к остатку сезона, давление, стандарты, молодёжь — всё пока очень хорошо;

— Карраскаль: потрясающий матч провёл, и главное, что очень хорошо вписан в командную игру. То, из-за чего, вероятно, были сложно с Федотовым, сейчас в «Динамо» ушло. Карраскаль делает именно то, что от него хочет Личка, и это помогает команде», — написал Радимов в своём телеграм-канале.