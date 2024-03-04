Радимов назвал разочарованиями 19-го тура РПЛ Дзюбу, Абаскаля и «Урал»

Российский тренер Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его разочаровали в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как обычно, выделяем тройки клубов и персоналий, которые проявили себя с отрицательной стороны.

Команды, которые разочаровали:

— «Урал»: очень слабое качество игры после паузы, и вот уже зона прямого вылета. Тревожно;

— «Локомотив»: попали под очень хорошее «Динамо», но сама команда ничего не показала, не оказала никакого сопротивления. Если бы не чудо-гол, то проиграли бы и вовсе без интриги;

— «Сочи» и «Балтика»: команды, которые бьются за выживание, должны именно что биться, а этот матч оказался бессодержательным. Особенно «Балтика», которая обновила состав почти целиком. Отдали Мусаева, который уже забивает за ЦСКА, а ему на замену привезли Фамейе, который не забивает в пустые. Ну так до ФНЛ недалеко.

Персоналии, которые разочаровали:

— Дюпин: странная и нелепая, ошибка, которая повлияла на ход матча;

— Абаскаль: про его поведение и всю ситуацию уже сказано многое, но лично мне непонятны действия тренера;

— Дзюба: игрок, от которого многого ожидают, но на поле выглядит совершенно неготовым к возобновлению сезона», — написал Радимов в своём телеграм-канале.