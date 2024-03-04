Невилл: чтобы бороться за титул, «Арсенал» и «Ливерпуль» должны обыграть «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что для борьбы за чемпионский титул в этом сезоне «Арсеналу» и «Ливерпулю» нужно в обязательном порядке обыгрывать «Манчестер Сити» в очных встречах.

«Ман Сити» — это барометр, вот кого они должны попытаться сбросить с пьедестала. Нужно выигрывать в матче с ними, нельзя думать, что «горожане» потеряют очки где-то в другом месте. «Ливерпулю» и «Арсеналу» необходимо побеждать их, если они ведут борьбу за титул», — приводит слова Невилла британское издание Evening Standart.

Напомним, после 27 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблицы находится «Ливерпуль», набравший 63 очка. Второе место занимает «Манчестер Сити» (62 очка), «Арсенал» — третий (58 очков), но «канониры» провели на игру меньше.