Шалимов: «Оренбург» играл нормально и заслужил ничью в матче с ЦСКА

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом» (1:1).

«Очень тяжёлый матч для обеих команд, игра без множества моментов, но в плане контроля мяча гости выглядели даже получше. «Оренбург» поставил левым нападающим Воробьёва, и тот добегал в защиту, дал объём.

По голу армейцев не понял, как сыграл Арсен Адамов — при получении мяча Мусаевым Арсен как-то отошёл от игрока, — накрывай, не дай ударить! Мусаев и сам, по-моему, обалдел. По голу «Оренбурга» — великолепное исполнение в завершающей фазе, но так, думаю, не задумывалось. Со стандарта игрок просто не добил до штрафной, подача не получилась. Гол красивый, но случайный.

«Оренбург» играл нормально, и надо сказать, что ничью он заслужил. А ЦСКА мог бы более аккуратно сыграть в последние минуты», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 1:1.