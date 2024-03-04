Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: «Оренбург» играл нормально и заслужил ничью в матче с ЦСКА

Шалимов: «Оренбург» играл нормально и заслужил ничью в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом» (1:1).

«Очень тяжёлый матч для обеих команд, игра без множества моментов, но в плане контроля мяча гости выглядели даже получше. «Оренбург» поставил левым нападающим Воробьёва, и тот добегал в защиту, дал объём.

По голу армейцев не понял, как сыграл Арсен Адамов — при получении мяча Мусаевым Арсен как-то отошёл от игрока, — накрывай, не дай ударить! Мусаев и сам, по-моему, обалдел. По голу «Оренбурга» — великолепное исполнение в завершающей фазе, но так, думаю, не задумывалось. Со стандарта игрок просто не добил до штрафной, подача не получилась. Гол красивый, но случайный.

«Оренбург» играл нормально, и надо сказать, что ничью он заслужил. А ЦСКА мог бы более аккуратно сыграть в последние минуты», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 1:1.

Материалы по теме
Игрок «Оренбурга» Воробьёв: не считаю ничью с ЦСКА неожиданностью, она закономерна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android