Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» отправил пять безответных мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед» за первый тайм

«Арсенал» отправил пять безответных мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед» за первый тайм
Комментарии

В эти минуты в Шеффилде проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» встречается с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. После первого тайма «Арсенал» ведёт со счётом 5:0.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
2-й тайм
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'     0:2 Богл – 13'     0:3 Мартинелли – 15'     0:4 Хаверц – 25'     0:5 Райс – 39'     0:6 Уайт – 58'    

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс. Также у хозяев в свои ворота забил Джейден Богл.

Таким образом, «Арсенал» достиг отметки в 300 забитых голов в АПЛ при Микеле Артете – в 161-м матче. Также «Арсенал» стал лишь второй командой в истории высшей английской лиги, забившей 5+ голов в трёх выездных матчах подряд, после «Бернли» в 1961 году.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android