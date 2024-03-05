«Арсенал» отправил пять безответных мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед» за первый тайм
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В эти минуты в Шеффилде проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» встречается с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. После первого тайма «Арсенал» ведёт со счётом 5:0.
Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
2-й тайм
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5' 0:2 Богл – 13' 0:3 Мартинелли – 15' 0:4 Хаверц – 25' 0:5 Райс – 39' 0:6 Уайт – 58'
В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс. Также у хозяев в свои ворота забил Джейден Богл.
Таким образом, «Арсенал» достиг отметки в 300 забитых голов в АПЛ при Микеле Артете – в 161-м матче. Также «Арсенал» стал лишь второй командой в истории высшей английской лиги, забившей 5+ голов в трёх выездных матчах подряд, после «Бернли» в 1961 году.
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