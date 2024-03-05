«Арсенал» отправил пять безответных мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед» за первый тайм

В эти минуты в Шеффилде проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» встречается с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. После первого тайма «Арсенал» ведёт со счётом 5:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс. Также у хозяев в свои ворота забил Джейден Богл.

Таким образом, «Арсенал» достиг отметки в 300 забитых голов в АПЛ при Микеле Артете – в 161-м матче. Также «Арсенал» стал лишь второй командой в истории высшей английской лиги, забившей 5+ голов в трёх выездных матчах подряд, после «Бернли» в 1961 году.