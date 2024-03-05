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«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков

«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались миланский «Интер» и «Дженоа» из города Генуя. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал 4 марта в 22:45 по московскому времени. Матч закончился победой «Интера» со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Аслани – 30'     2:0 Санчес – 38'     2:1 Васкес – 54'    

Миланский клуб открыл счёт на 30-й минуте. Этому поспособствовал полузащитник Кристьян Аслани. Нападающий Алексис Санчес через восемь минут реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. Защитник «Дженоа» Хоан Васкес на 54-й минуте отыграл один мяч своей команды. Но на большее гостей не хватило.

Таким образом, «Интер» набрал 72 очка. Он укрепил своё первенство в турнирной таблице Серии А, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, коим является «Ювентус», до 15 очков. «Дженоа» с 33 очками пребывает на 12-й строчке.

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