«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков

Завершился матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались миланский «Интер» и «Дженоа» из города Генуя. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал 4 марта в 22:45 по московскому времени. Матч закончился победой «Интера» со счётом 2:1.

Миланский клуб открыл счёт на 30-й минуте. Этому поспособствовал полузащитник Кристьян Аслани. Нападающий Алексис Санчес через восемь минут реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. Защитник «Дженоа» Хоан Васкес на 54-й минуте отыграл один мяч своей команды. Но на большее гостей не хватило.

Таким образом, «Интер» набрал 72 очка. Он укрепил своё первенство в турнирной таблице Серии А, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, коим является «Ювентус», до 15 очков. «Дженоа» с 33 очками пребывает на 12-й строчке.